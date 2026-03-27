SAP ist wegen Sorgen rund um KI-Konkurrenz stark abgestraft worden. Doch jetzt macht das Unternehmen mit einer Übernahme einen neuen KI-Vorstoß. Ist das der Startschuss für ein Kurs-Comeback? Die SAP-Aktie hat zuletzt stark unter der Angst vor KI-Konkurrenz leiden müssen. Am Freitag hat das Unternehmen allerdings eine Übernahme bekannt gegeben, um bei der Technologie weiter vorn mitzuspielen. KI-Vorstoß bei SAP Konkret hat SAP angekündigt, den Master-Data-Management-Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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