LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Schweizer Symrise-Konkurrenten Givaudan strich Sloane sein positives Anlagevotum, da er dort die Risiken für besonders akut hält./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

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