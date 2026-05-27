Der DAX dürfte nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder etwas fester starten. Rückenwind kommt von neuen Rekorden an der Wall Street und nachgebenden Ölpreisen, während die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Konflikt stützt. Gleichzeitig bleibt die Verunsicherung hoch, weil die Umsätze dünn sind und die US-Börsen technisch überhitzt wirken. Bei den Einzelwerten geht es heute um Aroundtown, Daimler Truck, Infineon, Lufthansa, SAP und Symrise.Den vollständigen Artikel lesen ...
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