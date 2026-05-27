Der DAX hat am Dienstag nach dem starken Wochenbeginn etwas Federn lassen müssen. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 25.184,89 Punkten aus dem Handel. Zum Start in den Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex aber wieder ein paar Punkte draufpacken. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Plus bei 25.229 Punkten.Im Blickfeld bleibt auch weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Die Ölpreise haben nach dem zwischenzeitlichen Anstieg am Dienstag zuletzt wieder etwas nachgegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär