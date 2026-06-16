© Foto: picture alliance/dpa | Matthias BalkDie Aktie von SUSS MicroTec profitiert vom starken Sentiment gegenüber der Halbleiterbranche, doch das Papier tut sich mit weiteren Zugewinnen zunehmend schwer. Auch deutsche Halbleiter-Aktien profitieren vom Hype Halbleiter-Werte waren neben Weltraum-Aktien der in diesem Börsenjahr bislang heißeste Trade. Die branchenweite Rallye hat dabei nicht nur bekannte Werte wie AMD, Intel und Micron erfasst, sondern auch zu Ansteckungseffekten auf weniger technologielastigen Märkten wie dem US-amerikanischen geführt. Auf dem deutschen Aktienmarkt profitieren beispielsweise die Anteile von Aixtron, Infineon und nicht zuletzt auch von SUSS MicroTec. Die Anteile des Anlagenherstellers aus Garching …
Enthaltene Werte: DE0006231004,DE000A1K0235Den vollständigen Artikel lesen
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