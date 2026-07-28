DAX Verlierer: Infineon Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Am gestrigen Handelstag (27.07.2026) schlossen im DAX 33 Aktien im Plus, während lediglich sieben Werte Verluste verzeichneten. Größter DAX Verlierer war die Infineon Aktie, die zum Xetra-Schluss 3,05% nachgab. Dahinter folgten Hochtief mit einem Minus von 2,72% sowie RWE mit einem Abschlag von 2,18%.

- Infineon WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Ticker: IFX

?? DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Infineon Aktie war mit einem Minus von 3,05% der größte DAX Verlierer .

war mit einem Minus von 3,05% der größte . Das Chartbild hat sich im Tages- und 4-Stunden-Chart deutlich verschlechtert.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleiben Rücksetzer in Richtung 58,63 EUR möglich.

Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004) war am Montag mit einem Minus von 3,05% der schwächste Wert im DAX. Nach einer längeren Aufwärtsbewegung hat sich das Chartbild zuletzt deutlich eingetrübt. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart nehmen die Abwärtsrisiken aktuell zu.

Infineon Aktie im Chartcheck - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 über einen längeren Zeitraum in einer Seitwärtsrange. Erst zu Beginn des Jahres gelang der Ausbruch nach oben. In der Folge entwickelte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung, die den Kurs bis auf 48,22 EUR führte. Nach diesem Hoch kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Erst unterhalb der Marke von 40 EUR konnte sich die Aktie stabilisieren und anschließend erneut zulegen. Mit einem Gap nach oben wurde die 40 EUR-Marke zurückerobert, ehe Anfang Juni ein weiteres Hoch ausgebildet wurde....

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