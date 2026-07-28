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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
28.07.26 | 13:15
298,25 Euro
+0,66 % +1,95
Branche
Hardware
Aktienmarkt
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S&P 100
DJ Industrial
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APPLE INC Chart 1 Jahr
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APPLE INC 5-Tage-Chart
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298,25298,5013:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMAZON
AMAZON.COM INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMAZON.COM INC205,00+0,74 %
APPLE INC298,25+0,66 %
BECHTLE AG36,220+12,14 %
BEIERSDORF AG80,76+2,12 %
BMW AG59,36+3,27 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG47,790+3,11 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG43,170-1,62 %
FRESENIUS SE & CO KGAA44,100-0,34 %
HENKEL AG & CO KGAA76,28+1,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG59,26-3,63 %
K+S AG15,000+4,82 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG46,920+3,54 %
META PLATFORMS INC524,50+0,40 %
MICROSOFT CORPORATION346,50+1,27 %
NEMETSCHEK SE62,25+3,75 %
RHEINMETALL AG1.098,00+4,51 %
TEAMVIEWER SE5,870-0,09 %
UNILEVER PLC58,21+7,56 %
VOLKSWAGEN AG VZ72,52+2,52 %
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