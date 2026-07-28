Die Münchner Nemetschek SE hat heute (28.07.2026) ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Während der Softwarekonzern die Prognose für das operative Stammgeschäft bestätigt, schlägt sich die Erstkonsolidierung der US-amerikanischen HCSS zum 1. Juli 2026 nun in den erweiterten Kennzahlen nieder. Organisch rechnet der Vorstand für 2026 weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 14 bis 15 Prozent und einer EBITDA-Marge zwischen 32 und 33 Prozent. Ohne die Sonderaufwendungen im Zuge der Übernahme hätte sich die Marge voraussichtlich am oberen Ende dieser Spanne bewegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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