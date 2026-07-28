Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.455 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Der Dax zeige sich am Dienstag "erstaunlich robust", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren lassen sich von den Abverkäufen bei den Halbleiterwerten nicht verschrecken." Im Dax litten zwar die "üblichen Verdächtigen" wie Infineon und Siemens Energy darunter, aber der Gesamtmarkt bleibe stabil. "Die Investoren fokussieren sich auf eine mögliche Aufhellung im Automotivsektor und kaufen bevorzugt die Aktien von Volkswagen, Mercedes Benz und BMW. Auch die Aktien von Hochtief und SAP werden weiter gesucht, nachdem diese besser als befürchtete Quartalszahlen präsentieren konnten."



An der Dax-Spitze befinden sich am Dienstag die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Rüstungsaktien befinden sich insgesamt im europäischen Handel vorne. "Die weiterhin anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen und politischen Spannungen lenken das Interesse erneut auf diesen Sektor", so Lipkow. Die Berichtssaison gewinne nun auch in Europa langsam an Schwung und könne einzelnen Branchen Dynamik verleihen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1355 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8807 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 86,12 US-Dollar; das waren 224 Cent oder 2,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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