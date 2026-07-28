Die Ergebnisse von TeamViewer (TMV) für das zweite Quartal 2026 zeigten verbesserte operationale Trends, obwohl der Umsatz gedämpft blieb. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 1,4 % in konstanten Währungen auf 183 Mio. EUR zurück, während der Annual Recurring Revenue (ARR) weitgehend stabil bei 737 Mio. EUR blieb. Der ARR im Unternehmenssegment wuchs um 8,3 % in konstanten Währungen, und die Abwanderung im SMB-Segment begann sich zu stabilisieren. Allerdings blieb die Net Revenue Retention (NRR) im Unternehmensbereich unter 100 %, und kleinere SMB-Kohorten zeigten weiterhin Schwächen. Daher senken wir unsere Umsatzschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 bis 2028, was eine langsamere Erholung und eine schrittweise Monetarisierung von TeamViewer ONE und ServiceNow widerspiegelt. Höhere Margen gleichen teilweise den schwächeren Umsatz aus. Nach unserer Modellanpassung reduzieren wir unser Kursziel auf 8,90 EUR von zuvor 9,60 EUR und bestätigen die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/teamviewer-se
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