© Foto: Dall-EApple setzt sich nach monatelangem KI-Hype wieder an die Spitze der globalen Börsenwelt. Nvidia leidet derweil am KI-Selloff.Apple hat sich den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt zurückgeholt. Zum Handelsschluss am Montag überholte der iPhone-Konzern den KI-Chiphersteller Nvidia erstmals seit April 2025 wieder bei der Marktkapitalisierung. Die Apple-Aktie legte um 1,17 Prozent auf 336,91 US-Dollar zu. Dadurch stieg der Börsenwert des Unternehmens auf 4,95 Billionen US-Dollar. Nvidia hingegen verlor 4,99 Prozent und schloss bei 196,51 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung des Chipkonzerns fiel dadurch auf 4,76 Billionen US-Dollar. Anleger wenden sich von KI-Euphorie ab Der …
Enthaltene Werte: US0378331005,US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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