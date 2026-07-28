Die Finanzierung des KI-Booms bekommt eine neue Schattierung: Nvidia soll in Verhandlungen über eine 250 Milliarden US-Dollar schwere Bürgschaft für OpenAI sein. Damit könnte Softbank an günstigere Kredite für ein Mega-Rechenzentrum kommen. Im US-Bundesstaat Ohio will der japanische Konzern Softbank ein gigantisches Rechenzentrum errichten, dessen Bau mehr als 500 Milliarden Dollar verschlingen könnte. Die Stromversorgung für das Projekt wird derweil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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