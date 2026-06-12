Weiterentwicklung von Büroimmobilien stärkt urbane Standorte. Weitere Serviced Apartments u. a. in Berlin, Frankfurt am Main und Dortmund geplant Aroundtown, eines der größten Immobilienunternehmen Europas, entwickelt seine Mixed-Use-Strategie in zentralen Lagen konsequent weiter. Ein besonderer Fokus liegt auf Serviced Apartments als ergänzende Nutzung in Bestandsimmobilien. Sie erweitern klassische Bürostandorte um neue Nutzungsrhythmen, erhöhen die wirtschaftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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