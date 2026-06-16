Die SAP-Aktie steht nach den jüngsten Kursverlusten weiter unter Druck. Der Rückfall in die bekannte Handelsrange spricht zunächst für anhaltende Schwäche. Gleichzeitig zeigt sich der Kurs zuletzt etwas stabiler, während Analysten die langfristigen Aussichten weiterhin positiv bewerten. Analysten sehen kurzfristig Gegenwind Fundamental bleibt SAP zwar weiterhin einer der stärksten Softwarekonzerne Europas, zuletzt gab es jedoch auch vorsichtigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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