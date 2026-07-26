Die SAP-Aktie hat nach den Zahlen zum zweiten Quartal 2026 kräftig zugelegt. Vor allem der überraschend starke Cloud-Auftragsbestand und der bestätigte Jahresausblick sorgten für Erleichterung. Analysten sehen weiteres Potenzial, warnen aber vor technischen Hürden und einer noch nicht abgeschlossenen Trendwende.Cloud-Geschäft übertrifft die Erwartungen SAP steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 um 9 Prozent auf 9,878 Milliarden Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de