Leo Willert (ARTS): Die Stärke von Trendfolgestrategien in Krisenzeiten

27.03.2026
Stabil im Sturm. Mit Anpassungsfähigkeit, die Verluste begrenzen und in volatilen Phasen stabile oder sogar positive Renditen erzielen.
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Anleger nach Strategien, die nicht nur schützen, sondern auch Chancen eröffnen. Trendfolge-Produkte bieten hier einen besonderen Ansatz: Sie orientieren sich nicht an Prognosen, sondern folgen konsequent bestehenden Marktbewegungen.Klicken Sie hier und lesen Sie den Gastbeitrag von Leo Willert, erschienen in "Mein Geld".
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