Netflix erhöht in den USA erneut die Abo-Preise - und die Aktie reagiert positiv. Am Freitag geht es um rund ein Prozent nach oben. Es ist bereits die zweite Anhebung binnen gut eines Jahres. Für Anleger zählt vor allem eines: höhere Einnahmen pro Nutzer. Kommt das bald auch nach Deutschland?Netflix dreht in den USA erneut an der Preisschraube, und die Börse nimmt die Nachricht positiv auf. Zum Handelsstart in den USA legt die Aktie in einem weiterhin angespannten Markt (Nasdaq -0,9 %) rund ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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