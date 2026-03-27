Ohne Batteriespeicher wird die Energiewende nicht funktionieren, doch viele Projekte kommen gar nicht erst ans Netz. Woran liegt das? Im Vorgriff auf das "Battery Business and Development Forum" in Frankfurt sprechen wir mit Leandra Boes von Green Flexibility und Nadine Bethge vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft darüber, wie flexible Anschlussvereinbarungen eine gute Lösung werden können. Batteriespeicher sind für die Energiewende von großer Bedeutung, denn sie verstetigen das schwankende Angebot an erneuerbaren Energien und helfen dabei, die Netzkapazitäten besser zu nutzen. Trotzdem finden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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