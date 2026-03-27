EQS-News: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
|Flughafen, Geb. 178
|60547 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@fraport.de
|Internet:
|https://www.fraport.com/de/investoren.html
|ISIN:
|DE0005773303
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2299492 27.03.2026 CET/CEST