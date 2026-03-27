Der Frühling ist in vollem Gange am "berühmtesten Gebäude der Welt". Das Empire State Building (ESB) hat heute ein abwechslungsreiches Programm an Frühlingsveranstaltungen in New York City angekündigt, das besondere Erlebnisse, Pop-up-Stände mit Leckereien und eine ikonische Turmbeleuchtung umfasst, die die Freude und Farbenpracht dieser wunderschönen Jahreszeit einfängt.

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Spring is in Full Bloom at the Empire State Building with New Festive Experiences, Sweet Treats, and Seasonal Tower Lighting

"Die Aussichtsplattform des Empire State Building hat sich in ein Fest der Jahreszeit verwandelt und gehört zu den besten Aktivitäten, die man diesen Frühling in NYC unternehmen kann", sagte Dan Rogoski, General Manager der Aussichtsplattform. "Ob es nun die Aussicht neben unserer Schmetterlingsinstallation ist, niedliche Pop-up-Stände oder die Gelegenheit, den Osterhasen zu entdecken für jeden Besucher gibt es etwas Besonderes."

Flutter of Color : Das Empire State Building hat auf dem 86 th Floor Observation Deck eine brandneue Fotokulisse eingerichtet, in der Besucher in eine fantasievolle, überlebensgroße Schmetterlingsinstallation eintauchen können. Vor der Kulisse der Skyline von Manhattan bietet dieses eindringliche Erlebnis den Besuchern eine malerische Gelegenheit, hoch über der Stadt den Frühling zu begrüßen. Gäste können Tickets hier erwerben.

: Das Empire State Building hat auf dem 86 Floor Observation Deck eine brandneue Fotokulisse eingerichtet, in der Besucher in eine fantasievolle, überlebensgroße Schmetterlingsinstallation eintauchen können. Vor der Kulisse der Skyline von Manhattan bietet dieses eindringliche Erlebnis den Besuchern eine malerische Gelegenheit, hoch über der Stadt den Frühling zu begrüßen. Gäste können Tickets hier erwerben. Sweet Escape : Das ESB wird auf dem 86 th Floor Observation Deck Sonderverkäufe beliebter Süßigkeitenanbieter veranstalten, den Auftakt macht "Berry Stop", bekannt für seine Schale mit frischen Erdbeeren, die in geschmolzener Schokolade getaucht sind. Zu dieser exklusiven Frühlingsspezialität, die auf dem Empire State Building angeboten wird, gehören ab sofort bis zum 9. April festliche Cadbury-Eier. Ghirardelli, ein Einzelhandelspartner des Empire State Building, wird vom 10. April bis zum 10. Mai mit einem Pop-up-Stand vertreten sein und seine charakteristische heiße Schokolade sowie die beliebten Mini-Schokoladen-Osterhasen anbieten.

: Das ESB wird auf dem 86 Floor Observation Deck Sonderverkäufe beliebter Süßigkeitenanbieter veranstalten, den Auftakt macht "Berry Stop", bekannt für seine Schale mit frischen Erdbeeren, die in geschmolzener Schokolade getaucht sind. Zu dieser exklusiven Frühlingsspezialität, die auf dem Empire State Building angeboten wird, gehören ab sofort bis zum 9. April festliche Cadbury-Eier. Ghirardelli, ein Einzelhandelspartner des Empire State Building, wird vom 10. April bis zum 10. Mai mit einem Pop-up-Stand vertreten sein und seine charakteristische heiße Schokolade sowie die beliebten Mini-Schokoladen-Osterhasen anbieten. Hop on Top : Familien und Besucher jeden Alters können sich auf besondere Auftritte des Osterhasen freuen, der vom 1. bis 5. April täglich von 13 bis 15 Uhr im Observatory Experience zu Gast sein wird, um Fotos zu machen und die Besucher zu begrüßen.

: Familien und Besucher jeden Alters können sich auf besondere Auftritte des Osterhasen freuen, der vom 1. bis 5. April täglich von 13 bis 15 Uhr im Observatory Experience zu Gast sein wird, um Fotos zu machen und die Besucher zu begrüßen. Early Birds: Das berühmte "Starbucks Reserve Sunrise Experience" im Empire State Building findet diesen Frühling wieder samstags statt. Dieses Erlebnis bietet einen Besuch des 86 th Floor Observation Deck am frühen Morgen mit begrenzter Teilnehmerzahl, noch bevor diese für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Die Tickets sind ab 135 US-Dollar erhältlich und beinhalten einen zeitlich auf den Sonnenaufgang abgestimmten Einlass, Kaffee von Starbucks Reserve sowie Gebäck und Zugang zu den interaktiven Ausstellungen des Gebäudes. Tickets sind hier erhältlich.

Das berühmte "Starbucks Reserve Sunrise Experience" im Empire State Building findet diesen Frühling wieder samstags statt. Dieses Erlebnis bietet einen Besuch des 86 Floor Observation Deck am frühen Morgen mit begrenzter Teilnehmerzahl, noch bevor diese für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Die Tickets sind ab 135 US-Dollar erhältlich und beinhalten einen zeitlich auf den Sonnenaufgang abgestimmten Einlass, Kaffee von Starbucks Reserve sowie Gebäck und Zugang zu den interaktiven Ausstellungen des Gebäudes. Tickets sind hier erhältlich. Bloom-tiful Birthdays: Das Empire State Building hat kürzlich ein Geburtstagsfeier-Paket auf den Markt gebracht, das ein einzigartiges Geburtstagsfeiererlebnis mit VIP-Zugang zum Observation Deck, einer Führung und einem privaten Partyraum mit festlicher Dekoration und Leckereien bietet. Die Pakete sind an ausgewählten Wochenenden mit Terminen um 12 Uhr und 15 Uhr verfügbar, beginnen bei 90 US-Dollar pro Person und bieten Platz für Gruppen von Kindern und Familien für eine zweistündige Feier. Festliche Zusatzangebote wie professionelles Schminken und Ballonkunst sind ebenfalls verfügbar. Reservierungen können hier vorgenommen werden.

Das Empire State Building hat kürzlich ein Geburtstagsfeier-Paket auf den Markt gebracht, das ein einzigartiges Geburtstagsfeiererlebnis mit VIP-Zugang zum Observation Deck, einer Führung und einem privaten Partyraum mit festlicher Dekoration und Leckereien bietet. Die Pakete sind an ausgewählten Wochenenden mit Terminen um 12 Uhr und 15 Uhr verfügbar, beginnen bei 90 US-Dollar pro Person und bieten Platz für Gruppen von Kindern und Familien für eine zweistündige Feier. Festliche Zusatzangebote wie professionelles Schminken und Ballonkunst sind ebenfalls verfügbar. Reservierungen können hier vorgenommen werden. ESB's Easter Glow: Am 5. April wird das Empire State Building seine weltberühmten Turmbeleuchtungen in den für diese Zeit typischen Pastelltönen erstrahlen lassen, um Ostern 2026 zu feiern. Bitte senden Sie eine SMS mit dem Wort CONNECT an die Nummer 274-16 , um Echtzeit-Updates zu den ikonischen Turmlichtinstallationen des ESB zu erhalten.

Am 5. April wird das Empire State Building seine weltberühmten Turmbeleuchtungen in den für diese Zeit typischen Pastelltönen erstrahlen lassen, um Ostern 2026 zu feiern. Bitte senden Sie eine SMS mit dem Wort an die Nummer , um Echtzeit-Updates zu den ikonischen Turmlichtinstallationen des ESB zu erhalten. Farm to Skyline: Der STATE Grill and Bar läutet die Saison mit der Einführung seiner neuen Frühlingsmenüs ein, die das Beste an frischen Produkten aus der Region in den Mittelpunkt stellen. Gäste können sich außerdem auf eine erweiterte Happy Hour freuen, bei der täglich von 16 bis 18 Uhr kleine Häppchen zum halben Preis angeboten werden.

Die weltberühmte Observation Experience des Empire State Buildings wurde für 165 Millionen Dollar neu gestaltet. Dabei entstanden ein neues interaktives Museum mit neun Galerien, maßgeschneiderte Uniformen für das Personal und ein modernisiertes 102nd Floor Observation Deck mit unvergleichlichem Blick über das Herz von New York City. Die ikonische Observatory Experience wurde bei den Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2025 zum vierten Mal in Folge zur beliebtesten Sehenswürdigkeit in New York City: Best of the Best Things to Do, gewählt.

Hochauflösende Bilder finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Empire State Building finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz der Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan empor. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten Observatorium im 86. Stock, dem einzigen 360-Grad-Freiluftobservatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern einen Überblick über ihre gesamte New York City-Erfahrung und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seiner aktuellen Bedeutung in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience begrüßt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde zum vierten Mal in Folge in den Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2025 als die Nummer 1 der Top-Attraktionen in New York City ausgezeichnet: "America's Favorite Building" vom American Institute of Architects, das beliebteste Reiseziel der Welt von Uber und die Nummer 1 der Attraktionen in New York City in der Ultimate Travel List von Lonely Planet.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Empire State Realty Trust

Jamie Heitner

212-400-3339

jheitner@esrtreit.com