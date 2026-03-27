New York - Die US-Börsen haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt. Der anhaltende Iran-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise mahnen die Anleger weiter zur Vorsicht. Zudem drückte Chinas Entscheidung, vor dem erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten, auf die Stimmung. In der ersten Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,89 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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