Zürich - Die Bewerbungsphase für den Digital Economy Award ist eröffnet. Bis zum Juni können sich Persönlichkeiten und Organisationen aus der ganzen Schweiz für den wichtigsten Digitalpreis des Landes bewerben. Die Preisverleihung findet am 19. November 2026 im Hallenstadion Zürich statt. Die digitale Zukunft der Schweiz braucht Menschen, die sie gestalten und Projekte, die Wirkung zeigen. Der Digital Economy Award rückt genau diese Pioniere ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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