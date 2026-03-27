Baden-Baden - Die südkoreanische Boygroup BTS steht mit "Arirang" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Nach "Map Of The Soul: 7" und "Proof" ist es hierzulande die dritte Nummer-eins-Platte der K-Pop-Gruppe.



Auf Platz zwei landen Audio 88 und Yassin mit "Zeit zu sterben". Die Aachener Musikgruppe Unheilig fällt mit "Liebe Glaube Monster" von der Spitze auf den dritten Rang zurück. Dahinter finden sich Kasi und Antonius mit "Kids" auf Platz vier wieder.



In den Single-Charts bringen BTS gleich acht Tracks aus ihrem aktuellen Album unter - neben Spitzenreiter "Swim" unter anderem noch "Body To Body" (19), "FYA" (37) und "Normal" (47). Die Boygroup ist dadurch nun die erste Band in der Chartgeschichte, die mit zwei New Entries parallel auf Platz 1 der Album- und Single-Charts stürmt. Die restlichen Medaillen holen Zara Larsson ("Lush Life", zwei) und Dominic Fike ("Babydoll", drei).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





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