Volkswagen hat in China mit dem Vorverkauf seines ersten Modells auf Technologiebasis des lokalen Partners Xpeng begonnen. Der ID.UNYX 08 startet bei umgerechnet rund 30.000 Euro. Dafür gibt's ein E-SUV mit fünf Metern Länge, das zwei Turing Smart Driving Chips von Xpeng für sein Fahrassistenzsystem verwendet. Beim ID.UNYX 08, der im November 2025 vorgestellt wurde, handelt es sich um das erste Modell, das Volkswagen gemeinsam mit Xpeng entwickelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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