EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evotec SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Evotec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2299532 27.03.2026 CET/CEST
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