Forscher der TU München, des KIT, von DESY und der KTH Stockholm haben untersucht, warum Perowskit-Zellen unter schnellen Temperaturwechseln an Leistung verlieren. Zwei Studien zeigen, wie thermisch induzierte Spannungen und Phasenumwandlungen die Zellen schädigen und warum bestimmte organische Spacer-Moleküle die Struktur besser stabilisieren können. Forschende der Technischen Universität München (TUM) haben zusammen mit Partnern vom Karlsruher Institut für Technologie, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) und der KTH Stockholm untersucht, warum Perowskite in Tandemsolarzellen unter Temperaturwechseln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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