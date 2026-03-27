Während der breite Technologiemarkt am Freitag nach einer volatilen Handelswoche nach Stabilität sucht, setzt sich bei D-Wave Quantum die schmerzhafte Korrektur fort. Mit einem Rücksetzer auf 14,57 USD markierte das Papier am späten Donnerstagabend ein neues Mehrmonatstief und verlor allein im gestrigen New Yorker Handel rund 9,6 %. Der Kontrast könnte dabei kaum größer sein: Während spekulative Anleger aufgrund der massiven Verluste die Flucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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