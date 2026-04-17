Nvidia beflügelt die Quantencomputer-Branche. Die Fehlerkorrektur beschleunigt sich um den Faktor 3 und der Markt vervielfacht sich bis 2030. In einem Jahr gab es 31 Prozent mehr Erfindungen - und jetzt die Wette auf Übernahmen.Holpriger Start, wildes Hin und Her, sensationelle Comebacks und dann Feierstimmung. Wie Bayern Real ausgedribbelt hat, schlagen am Ende auch die Contrarian-Trades AT&S und Aixtron (je 200 Prozent im Depot 2030 seit Sommer 2025) voll ein. Tech-Titel haben einen Lauf - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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