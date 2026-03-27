Teheran/Tel Aviv - Trotz diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs dauert der Schlagabtausch im Nahen und Mittleren Osten an und eine Entspannung an der für die Weltwirtschaft wichtigen Strasse von Hormus ist nicht in Sicht. Im Streit um die freie Schifffahrt durch die Meerenge blieb der Iran unnachgiebig. Die paramilitärische Basidsch-Miliz verwehrte drei Containerschiffen die Durchfahrt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim begründete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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