Die tagelange Rettungsaktion für den Wal ist erfolgreich - zumindest vorerst: Das Tier schwimmt wieder in der Ostsee. Doch noch ist der Meeressäuger nicht in sicheren Gewässern. Der in der Nacht vor Timmendorfer Strand frei gekommene Buckelwal hat sich in der Ostsee in Richtung Mecklenburg bewegt. Er sei vor Warnkenhagen (Nordwestmecklenburg) in Küstennähe gesehen worden, sagte eine Sprecherin von Sea Shepherd. Mitglieder der Meeresschutzorganisation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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