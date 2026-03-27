Die AstraZeneca-Aktie setzt sich am Freitag mit einem Plus von +5% an die Spitze des Nasdaq 100-Index. Was steckt hinter dem Kurssprung des britisch-schwedischen Pharmakonzerns und ist die Aktie einen Kauf wert? Ein neuer Blockbuster Auslöser des heutigen Kurssprungs der AstraZeneca-Aktie waren hervorragende Studienresultate für den experimentellen Wirkstoff Tozorakimab zur Behandlung von COPD, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Sie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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