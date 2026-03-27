Der Ausbau von Wärmenetzen erfordert hohe Investitionen und stellt Kommunen vor finanzielle Herausforderungen. Eine aktuelle Studie der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) zeigt nun Wege auf, wie Planung, Finanzierung und Betrieb strukturiert werden können. Ergänzend steht ein Excel-Tool zur Wirtschaftlichkeitsberechnung bereit. Hoher Investitionsbedarf für WärmenetzeDer Ausbau der Wärmenetze in Baden-Württemberg gewinnt vor dem Hintergrund der Wärmewende zunehmend an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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