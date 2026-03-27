© Foto: Tesla © 2024Tesla setzt auf humanoide Roboter. Unitree holt schnell auf! Mit einem Börsengang in Shanghai und einem Vorsprung bei der Technologie könnten die Chinesen Teslas Marktposition herausfordern.Humanoide Roboter könnten in den kommenden Jahren zu einem der spannendsten Wachstumsfelder der Automatisierung werden. Darauf weist eine Einschätzung von Jefferies hin. Als Treiber nennen die Analysten die alternde Bevölkerung, den sinkenden Reiz klassischer Fabrikjobs für jüngere Generationen sowie Fortschritte bei Halbleitern und Künstlicher Intelligenz (KI). Jefferies schreibt, die Menschheit stehe "kurz vor einer breiteren Einführung humanoider Automaten". Der frühe Einsatz dürfte nach Ansicht der …Den vollständigen Artikel lesen
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