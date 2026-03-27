Die Abwärtsbewegung bei Rheinmetall hat sich am Freitagnachmittag nochmals deutlich ausgeweitet. Mit einem Minus von 4,10 % fällt das Papier des Düsseldorfer DAX-Konzerns auf 1.368,00 Euro. Damit notiert die Aktie auf dem tiefsten Stand des Tages und weitet die Wochenverluste massiv aus. Nachdem bereits am Vormittag wichtige charttechnische Marken bei 1.410 Euro gefallen waren, scheint die psychologische Unterstützung im Bereich von 1.380 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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