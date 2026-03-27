Die neue Lösung von NIQ verschafft beispiellose Klarheit über Verpackungsarten, Materialien und den tatsächlichen Verbrauch in verschiedenen Märkten, wodurch entscheidende Lücken in der Branche geschlossen werden

NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Verbraucherforschung, hat heute die Einführung seiner Packaging Strategic Planner Global (SPG) Solution bekannt gegeben, der ersten einheitlichen globalen Plattform, die monatliche Einblicke in die Verpackungsleistung in Bezug auf Materialien, Formate und Verpackungskonfigurationen bietet.

Die Innovationen im Verpackungsbereich entwickeln sich immer schneller, und doch verlassen sich viele Unternehmen bei ihren Verpackungsentscheidungen nach wie vor auf fragmentierte oder nur einmal jährlich erhobene Daten. Die Packaging SPG Solution schließt diese Lücke, indem sie monatlich Echtzeitdaten aus verschiedenen Regionen bereitstellt. Marken und Verpackungspartner können so Trends erkennen, ihren Umsatz steigern und die Beziehungen zu ihren Partnern aus der Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche stärken.

Die wichtigsten Highlights:

Neue Funktion zum monatlichen globalen Tracking von Verpackungen

Abdeckung von über 200 Kategorien

Überblick über mehr als 30 Verpackungsarten und 20 Verpackungsmaterialien

Mehr als 10 Märkte bei Markteinführung, Ausbau auf 30 bis Ende 2026

Einführung der exklusiven EQ2-Metrik von NIQ, bei der die Einheiten mit der Stückzahl pro Packung multipliziert werden, um den tatsächlichen Verbrauch abzubilden

"Das Veränderungstempo im Verpackungsbereich nimmt stark zu, angefangen bei Materialinnovationen bis hin zur Diversifizierung der Verpackungsgrößen", so Matt Trask, Senior Vice President of Global Packaging bei NIQ. "Dank monatlicher, harmonisierter Transparenz und unserer EQ2-Metrik schließen wir seit langem bestehende Datenlücken und ermöglichen es unseren Partnern, fundiertere Entscheidungen zu treffen, selbstbewusst Innovationen voranzutreiben und weltweit neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen."

Die neue EQ2-Metrik sorgt für ein besseres Verständnis der Verpackungsleistung, da nicht nur die verkauften Einheiten, sondern auch das tatsächliche Volumen erfasst werden. So können Unternehmen besser nachvollziehen, wie Verpackungsgrößen, Materialauswahl und Multi-Pack-Konfigurationen in den verschiedenen Märkten abschneiden.

Die SPG Packaging Solution und die exklusive EQ2-Metrik sind ab sofort über NIQ Discover oder im Rahmen individueller Berichte verfügbar. Weitere Informationen zu den Verpackungslösungen von NIQ erhalten Sie unter niq.com/packaging.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

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