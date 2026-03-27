DJ Flugbegleiter stimmen für Streik bei der Lufthansa

DOW JONES--Bei den Flugbegleitern der Lufthansa stehen die Zeichen auf Streik. Die Mitglieder der Flugbegleitergewerkschaft Ufo haben in den Urabstimmungen bei der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Cityline mit klaren Mehrheiten von 94,02 bzw. 98,63 Prozent für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt.

Bei Lufthansa waren die Verhandlungen zu einem neuen Manteltarifvertrag (MTV) aus Sicht der Ufo gescheitert. Bei Lufthansa Cityline bleibe die Situation "unverändert dramatisch", so die Gewerkschaft. Sie fordert einen tariflichen Sozialplan für die Beschäftigten der Airline, deren Flugbetrieb die Lufthansa einstellen will.

"Wenn die Arbeitgeberseite weiter auf Zeit spielt oder auf Konfrontation setzt, ist auch klar, dass die Kabinen in beiden Flugbetrieben bereit sind, die nächsten Schritte zu gehen", sagte die stellvertretende Ufo-Vorsitzende Sara Grubisic. "Die Ergebnisse der Urabstimmungen geben uns den nötigen Rückenwind dafür."

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March 27, 2026 12:22 ET (16:22 GMT)

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