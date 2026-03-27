Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Freitag an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Mit dem anhaltenden Iran-Krieg und den weiter steigenden Ölpreisen fehlte die Kaufbereitschaft am Markt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss 1,08 Prozent tiefer bei 5.505,80 Punkten. Dank der dreitägigen Erholungsserie vor dem neuerlichen Rückschlag am Donnerstag behauptete er aber ein hauchdünnes Wochenplus. Für den schon zuletzt vergleichsweise robusten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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