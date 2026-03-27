Vaux-de-Cernay - US-Aussenminister Marco Rubio hat nicht ausgeschlossen, dass die Vereinigten Staaten für die Ukraine eingeplante Waffen auch anderweitig nutzen könnten. Wenn es einen entsprechenden Bedarf gebe, stünden die USA immer an erster Stelle, sagte er nach Gesprächen der Aussenminister der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien (G7) bei Paris. Dies treffe auch zu, um eigene Lager aufzufüllen oder «eine Mission im nationalen Interesse der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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