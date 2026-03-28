© Foto: 2026 Novo Nordisk A/S

Noch vor wenigen Jahren war Novo Nordisk eine der heißesten Aktien der Welt. Der dänische Pharmakonzern hinter Ozempic und Wegovy galt als Goldesel, und der Kurs schoss durch die Decke. Heute sieht die Lage ganz anders aus. Die Aktie hat in einem Jahr mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, drückt sich knapp über kritischen Unterstützungszonen herum und steht vor einer wichtigen Weggabelung - entweder nach oben oder nach unten. Gleichzeitig bastelt das Unternehmen an neuen Medikamenten, holt sich frische Köpfe in den Vorstand und greift den Konkurrenten Eli Lilly frontal an. Die Frage ist jetzt, ob der Boden bereits eingetütet ist, oder ob es noch weiter runtergeht? Wer jetzt genau Acht gibt, erkennt, dass die nächsten Wochen über die grundlegende Richtung dieser Aktie entscheiden könnten. Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich.

Unternehmen im Umbau

Novo Nordisk steht nicht still. Auf der diesjährigen Hauptversammlung hat das Unternehmen gleich mehrere neue Gesichter in den Aufsichtsrat geholt, darunter eine ziemlich ungewöhnliche Wahl. Poul Weihrauch, der aktuelle Chef des Süßwaren- und Tiernahrungsriesen Mars, wurde als Beobachter berufen. Auf der Hauptversammlung 2027 soll er dann ordentliches Mitglied werden. Was ein Schokoriegel-Manager bei einem Pharmaunternehmen zu suchen hat? Dahinter steckt Kalkül. Novo Nordisk will Wegovy, sein Abnehm-Mittel, künftig nicht mehr nur über Krankenkassen verkaufen, sondern direkt an Verbraucher. Telemedizin-Plattformen, Einzelhändler, Direct-to-Consumer, das klingt mehr nach Konsumgütermarke als nach klassischer Pharma. Genau das könnte der Plan sein. Neben Weihrauch kamen drei weitere Personen neu ins Board: Jan van de Winkel und Ramona Sequeira, sowie Helena Saxon, bekannt aus dem Aufsichtsrat des Modehändlers H&M. Auch das ist kein Zufall. Der Weg zu direkten Vertriebswegen braucht Menschen, die Verbraucher verstehen. Dazu passend: Seit Januar 2026 gibt es Wegovy in Pillenform über mehrere direkte Kanäle zu kaufen. Das ist ein Strategiewechsel für das Unternehmen. Auf der Kapitalseite gab es ebenfalls Neuigkeiten. Die Aktionäre stimmten einer Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2025 zu. Zusammen mit der Zwischendividende vom August ergibt das eine Gesamtausschüttung von 11,70 Kronen (etwa 1,57 Euro). Außerdem erhielt der Vorstand grünes Licht, bis zu zehn Prozent der eigenen Aktien zurückzukaufen. Beides sollte positiv sein.

Charttechnik

Der Chart von Novo Nordisk ist derzeit wie ein Blick in den Abgrund. Die Aktie hat innerhalb eines Jahres knapp 50 Prozent an Wert verloren und kämpft aktuell mit Notierungen knapp über 31 Euro bzw. um die 230 Dänische Kronen an der Kopenhagener Börse. Damit notiert sie in der Nähe mehrjähriger Tiefs. Das ist charttechnisch ein äußerst schwaches Zeichen. Der übergeordnete Abwärtstrend ist klar zu erkennen. Zwar hatte sich die Aktie zwischen November und Dezember kurzzeitig erholt, doch dieser Anstieg war nur von kurzer Dauer. Danach folgte ein erneuter steiler Absturz, der sogar neue Tiefs erzeugt hat. Zudem belastet der Ex-Dividenden-Tag am 27. März das Chartbild zusätzlich optisch. Jetzt kommt der entscheidende Punkt: Hält die Aktie die Marke von rund 29 Euro, könnte sich zumindest eine kurzfristige Stabilisierung entwickeln. Bricht dieser Bereich aber nach unten weg, öffnet sich technisch der Weg in Richtung 25 Euro, oder gar 20 Euro. Auf der anderen Seite: Wer auf eine Trendwende setzt, der könnte auf ein Kursziel von bis zu 60 Euro blicken, sollte ein nachhaltiger Rebound gelingen. Das wäre in etwa das Doppelte des aktuellen Niveaus. Die technischen Signale sprechen aktuell noch nicht klar für eine Bodenbildung, aber die RSI-Werte bei 30 signalisieren eine überverkaufte Situation und eine Hoffnung auf einen Rebound.

Was tun?

Novo Nordisk ist ein Fall der Extreme. Auf der einen Seite ein Unternehmen, das fundamental solide dasteht, eine wachsende Pipeline vorweisen kann und in einem Markt mit immer noch riesigem Potenzial unterwegs ist. Die neuen Studiendaten zur oralen Semaglutid-Tablette sind gut: 17,4 Prozent Gewichtsverlust in 68 Wochen, ohne Spritze. Dazu der neue Triple-Wirkstoff UBT251, der in frühen Studien sowohl bei Blutzucker als auch beim Gewicht besser abschnitt als das bisherige Semaglutid. Und ein KGV von rund 10 bei einer Dividendenrendite von knapp 5 Prozent klingt für ein Unternehmen dieser Qualität nicht teuer. Aber auf der anderen Seite lastet der Preiskampf. Novo Nordisk will seine GLP-1-Medikamente in den USA ab 2027 drastisch verbilligen, um gegen Konkurrent Eli Lilly zu bestehen. Das drückt auf die Margen. Auch die meisten Analysten bleiben vorsichtig: Deutsche Bank und J.P. Morgan halten die Aktie auf "Hold" bzw. "Neutral" mit Kurszielen von 275 bzw. 250 DKK, Berenberg sieht ein Kaufsignal. Der Chart zeigt keinen klaren Boden, der Trend ist noch abwärts gerichtet. Aber wer einsteigen möchte, könnte hier langfristig durchaus ein interessantes Niveau vorfinden. Alles ist möglich, aber nichts garantiert.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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