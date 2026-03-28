Miami - Der Sondergesandte der US-Regierung, Steve Witkoff, rechnet noch in dieser Woche mit Gesprächen mit dem Iran für ein Ende des Kriegs. Dabei erwarte man auch eine Antwort auf einen den Iranern vorliegenden 15-Punkte-Plan der USA, sagte er im US-Bundesstaat Florida. Derweil gingen die gegenseitigen Angriffe weiter: Israel griff nach Armeeangaben in der Nacht «Terrorziele» in ganz Teheran an. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA meldete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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