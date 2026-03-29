Das Börsenjahr 2026 war bislang für die Amazon-Aktie ein gebrauchtes Börsenjahr. Tat sich die Aktie im Januar "nur" schwer damit, Aufwärtsmomentum zu kreieren, geriet die Aktie im Februar unter die Räder.Die Anfang Februar vorgelegten Q4-Zahlen waren leider auch nicht dazu angetan, die Stimmung ins Positive zu drehen. Der Markt sorgte sich um die Höhe der geplanten Investitionen. Zudem blieb der Ausblick auf das 1. Quartal 2026 etwas hinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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