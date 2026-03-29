München (ots) -Unterföhring, 29. März 2026. Gnadenlose Verfolgungsjagd: Am kommenden Dienstag, 31. März 2026, springen auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSieben in der zweiten Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" 16 Prominente mitten auf der Düsseldorfer Kö aus einem Gefangenentransporter und haben nur ein Ziel - fünf Tage lang den Huntern Max Schradin, Joey Kelly und Otto Bulletproof entwischen.Für Jürgen Milski könnte der Start kaum besser laufen: "Das ist unglaublich: Wir starten in Düsseldorf auf der Kö und ich habe das Glück, dass das Büro meiner Agentur hier direkt um die Ecke liegt", freut sich der Reality-Profi über den taktischen Heimvorteil. Das erste Fluchtfahrzeug ist somit per Telefon direkt vor die Edel-Boutique bestellt. Doch wie lange hält dieser Vorsprung? Die Jagd ist kein Sprint, sondern ein fünftägiger Marathon: "Die größte Herausforderung ist es, die Konzentration den ganzen Tag aufrechtzuerhalten. Die Verfolger sind wirklich wie Bluthunde", erklärt Milski. Dennoch gibt er sich kämpferisch: "Ich bin von Natur aus ein Abenteurer und suche immer wieder neue Herausforderungen, daher ist 'Most Wanted' wie maßgeschneidert für mich." Wie lange Milskis Glück anhält und welche Targets die Hunter am längsten in die Irre führen, zeigen Joyn und ProSieben ab Dienstag in zwölf neuen Folgen "Most Wanted".So funktioniert "Most Wanted":Ohne Geld, ohne Handy und ohne feste Unterkunft müssen sich die Targets fünf Tage lang durchschlagen. Alles, was sie zum Überleben brauchen, müssen sie sich selbst besorgen. Dabei sitzen die Hunter ihnen dauerhaft im Nacken. Um zu entkommen, dürfen die Targets jedes beliebige Fortbewegungsmittel nutzen - allerdings jeweils nur 40 Minuten am Stück und in einem Radius von 200 Kilometern. Wer es trotzdem schafft, den Huntern fünf Tage zu entkommen, gewinnt am Ende "Most Wanted".Diese 16 Targets sind ab Dienstag auf der Flucht:- "Big Brother"-Legende Jürgen Milski- Model Mirja du Mont und Schauspielerin Janine Kunze- Fußball-Europameister Markus Babbel mit Ehefrau Tina Babbel- "Let's Dance"-Sieger René Casselly- Schlagersänger Marc Eggers und YouTube-Star CrispyRob- Social-Media-Star Julia Römmelt- TV-Moderatorin Jeannie Wagner- Reality-TV-Brüder Calvin und Marvin Kleinen- Comedian Jerry Vsan und Reality-TV-Teilnehmer Laurenz Pesch- Drag Queen Aria Addams und Twitch-Streamerin Starletnova"Most Wanted - Wer entkommt?" wird produziert von studio flitz im Auftrag von Joyn."Most Wanted - Wer entkommt?" - zwölf Folgen, ab 31. März 2026, immer dienstags in Doppelfolgen - kostenlos auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSiebenPressekontakt:Katrin Dietz, Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 o. - 1129email: katrin.dietz@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6245531