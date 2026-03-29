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Die Aktie von Steyr Motors hat in den vergangenen Monaten eine wilde Reise hinter sich. Vom Hoch bei knapp 384 Euro fiel der Kurs in Richtung 40 Euro. Dann kam eine Zwischen-Erholung, und danach wurde die Luft wieder dünn. Nach einem Anstieg Richtung 50 Euro konsolidiert die Aktie erneut. Der RSI kratzt gerade an der 30er-Marke. Genau dort, wo es bei vielen Werten in der Vergangenheit oft gedreht hat. Wer jetzt schaut, könnte ein Unternehmen erkennen, das operativ Fahrt aufnimmt: 300 Millionen Euro Auftragsbestand, ambitionierte Umsatzziele und ein neues Geschäftsfeld, das noch dazu kommt. Gleichzeitig steht eine wegweisende Hauptversammlung an. Wird 2026 das Jahr, in dem Steyr Motors endlich liefert? Gute Gründe dafür gibt es aktuell genug.

Unternehmen im Aufbruch

Steyr Motors ist kein Name, den jeder kennt, aber das Unternehmen macht genau das, was gerade gefragt ist. Der österreichische Motorenspezialist entwickelt und produziert Hochleistungsantriebe für Militärfahrzeuge, Rettungsboote und Kampfpanzer. Der globale Rüstungsboom spielt Steyr direkt in die Karten. Das zeigen auch die Zahlen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um gut 16 Prozent auf 48,5 Millionen Euro. Die EBIT-Marge fiel leicht auf 12 Prozent. Das Unternehmen hat zuletzt Personal aufgebaut, um das starke Wachstum der kommenden Jahre zu stemmen. Dazu kommen wichtige strategische Schritte. Mit der Übernahme des dänischen Unternehmens BUKH, einem führenden Spezialisten für Motoren in Rettungs- und Militärbooten, hat Steyr seine maritime Kompetenz erheblich ausgebaut. Anfang März kam ein weiterer Großauftrag. Bis 2034 sollen mindestens 500 Motor-Generator-Einheiten geliefert werden, die unter anderem den Leopard-2-Panzer mit Strom versorgen. Für 2026 plant das Unternehmen einen Umsatzsprung auf 75 bis 95 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent. Dahinter steckt ein Auftragsbestand von über 300 Millionen Euro, mit unverbindlichen Interessensbekundungen von möglicherweise weiteren 500 Millionen Euro obendrauf. Zusätzlich soll im zweiten Halbjahr 2026 ein neues Segment anlaufen, nämlich die mobile Stromerzeugung. Die modulare M12 Power Unit geht dann in Serie, mit einem möglichen Umsatzpotenzial von über 100 Millionen Euro bis 2030.

Charttechnik

Die Aktie konsolidiert seit dem letzten Hoch in diesem Jahr bei ca. 50 Euro und notiert aktuell bei rund 38 Euro. Damit liegt sie deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch. Interessant ist der Blick auf den RSI. Der Relative-Stärke-Index kratzt aktuell an der 30er-Marke, ein klassisches Signal für eine überverkaufte Situation. Historisch gilt das oft als guter Zeitpunkt, um auf eine Gegenbewegung zu setzen. Das technische Bild legt nahe, dass die laufende Konsolidierung ihrem Ende nahekommen könnte. Ein erneuter Rebound wäre aus charttechnischer Sicht keine Überraschung. Die Q1-Zahlen am 20. Mai könnten dabei der nächste konkrete Kurstreiber sein.

Was tun?

Steyr Motors ist kein einfacher Fall, aber ein interessanter, zumal die Aktie einen Rüstungstouch hat. Fundamental stimmt die Richtung: Das Unternehmen wächst, hat volle

Auftragsbücher und profitiert vom anhaltenden globalen Rüstungstrend. Die Analysten sehen das ähnlich. ODDO BHF hält die Aktie für fair bei 75 Euro bewertet. Selbst ein mittlerer Schätzwert von rund 60 Euro würde ein Potenzial von über 50 Prozent bedeuten, gerechnet vom aktuellen Kursniveau. Dazu kommen aktuelle Nachrichten, die Substanz zeigen: Die Hauptversammlung, die am 10. April stattfinden soll mit Beschlüssen über eine Unternehmensstrukturierung, neue Aufsichtsräte und eine erste Dividende. Das sind Zeichen, dass das Unternehmen nach dem Ausstieg des Großaktionärs Mutares klare Verhältnisse schaffen will. Charttechnisch liegt die Aktie nahe dem überverkauften Bereich, und die Konsolidierung nach dem letzten Anstieg könnte sich dem Ende nähern. Wer Geduld mitbringt und das Risiko eines Smallcaps einkalkuliert, findet hier möglicherweise einen attraktiven Einstiegspunkt. Kein blindes Vertrauen, aber durchaus ein Fall, den man im Auge behalten sollte.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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