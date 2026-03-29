Die Aktienmärkte haben den März bislang erstaunlich lange weggesteckt - bis der Ölpreisschock in der letzten Woche offen in die Bewertungs- und Inflationsdebatte durchschlug. Am Freitag rutschten Dow Jones, Nasdaq und auch der Russell 2000 in den Korrekturmodus, also mehr als zehn Prozent unter die jeweiligen Hochs. Gleichzeitig sprang der Volatilitätsindex VIX um rund 13 Prozent nach oben und lag wieder über 31 Punkten - ein Niveau, das weniger "Panik" als anhaltenden Absicherungsbedarf signalisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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