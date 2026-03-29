Eigentlich wollte die Geely-Marke Zeekr schon lange in Deutschland gestartet sein, doch das hat sich immer wieder verzögert. Vor wenigen Wochen wurden die ersten Exemplare des 7X an Kunden übergeben. Wir könnten das E-SUV aus China bereits testen und können einen Eindruck davon liefern, ob sich das Warten wirklich gelohnt hat. Ja, Deutschland war beim Europa-Start für Zeekr nicht die oberste Priorität. Den Verkauf hat die Geely-Marke zunächst in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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