Havanna / Washington - Während in den USA über harte und weiche Szenarien für die Zukunft Kubas diskutiert wird, wächst auf der sozialistischen Karibikinsel die Unsicherheit über den weiteren Kurs des Landes. Zuletzt verschärfte US-Präsident Donald Trump die Spannungen zwischen den beiden Ländern. In Washington, Miami und Havanna gibt es Stimmen, die sich unterschiedlich positionieren: «Kuba ist als Nächstes dran»Seit der kubanischen Revolution 1959 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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