BioNTech treibt den strategischen Wandel hin zu einem Onkologie-Unternehmen voran und erzielt dabei erste vielversprechende klinische Fortschritte, insbesondere im Bereich Lungenkrebs. Gleichzeitig belasten schwache Finanzzahlen, sinkende Covid-19-Einnahmen und ein angekündigter Führungswechsel die Marktstimmung. Trotz dieser Herausforderungen zeigen reduzierte Short-Positionen und steigendes institutionelles Interesse erste Anzeichen einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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