Brüssel/London - Grossbritannien und die EU wollen neue gemeinsame Verträge abschliessen. Dabei weisen die angestrebten Abkommen Ähnlichkeiten mit jenen zwischen Bern und Brüssel auf. Die institutionellen Elemente sorgen zwischen London und Brüssel für Gespräche. Namentlich die dynamische Rechtsübernahme sei ein Streitpunkt, sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic kürzlich. Je rascher diese akzeptiert würde, desto schneller könnten die Verhandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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