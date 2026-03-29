Dass der Krieg zwischen Israel, den USA und Iran mit künstlicher Intelligenz ausgetragen wird: nur logisch. Aber die Propaganda-Clips der Islamischen Republik verblüffen selbst Kenner. Für militärische Feinschmecker gibt es im Krieg gegen Iran viele Fragen. Werden die jemenitischen Huthi die Wasserstrasse zum Suezkanal schliessen, die Bab al-Mandab? Wird die 82. Luftlandedivision die iranische Insel Charg besetzen? Und welche Rolle spielt der US-Erdkampfbomber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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