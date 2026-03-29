Analyse der Kursentwicklung, Expertenmeinungen und TrefferquoteAuch in der 13. Kalenderwoche zeigte die Verbio-Aktie eine beeindruckende Entwicklung im SDAX. Mit einem Kursplus von stolzen 19,15 Prozent avancierte das Unternehmen aus Zörbig zum Wochengewinner des Index. Am Xetra-Handelsplatz notierte der Schlusskurs am Freitag bei 43,56 Euro, das Wochenhoch wurde bereits am Donnerstag mit 44,66 Euro erreicht.RuMaS-Empfehlung und EinstiegschancenDie ...

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